﻿مقتل وإصابة 15 شخصا في قصف جوي على شرق حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين امس السبت في قصف للطائرات الحربية على مناطق في حي الشعار الواقع في القسم الأوسط من أحياء حلب الشرقية.

وقال المرصد في بيان إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة، في حين جددت القوات السورية والطائرات المروحية قصفها مستهدفة مناطق في القسم الأوسط والجنوبي من أحياء حلب الشرقية.

ومنذ السبت الفائت، فر ما لا يقل عن 50 ألف شخص من سكان الأحياء الشرقية للمدينة التي كانت تضم نحو 250 ألفا وقتل310 مدنيين بينهم 42 طفلا قتلوا في الأحياء الشرقية لحلب منذ بدء هجوم قوات النظام في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، فيما قتل 64 في قصف للأحياء الغربية.