﻿لاصق ذكي يراقب الصحة العامة ووظائف الجسم

لندن ـ «القدس العربي»: تمكن باحثون استراليون من تطوير ملصق ذكي يراقب الصحة العامة ووظائف الجسم، ويمكن استخدامه للرياضيين الذين يحتاجون لمتابعة ومراقبة العديد من المؤشرات في الجسم، حيث يقوم بقياس بعض الأشياء الحيوية من خلال كمية التعرق، ومستوى المواد في العرق الذي يقوم الجسم بافرازه.

ويقول مطورو هذا اللاصق الالكتروني الذكي أنه يساهم في تشخيص بعض الأمراض في وقت مبكر، وخاصة الأمراض التي قد يتعرض لها الرياضيون خلال ممارسة تمارينهم المعتادة، كما تحاول اللاصقة تجنب الأعراض اللاحقة التي تنجم عن التشخيص المتأخر للأمراض.

وقالت قناة «سكاي نيوز» البريطانية في تقرير لها إن اللاصقة ستوفر على الرياضيين عناء حمل بعض الأجهزة التي يستخدمونها في مراقبة أوضاعهم الصحية، كما لفتت القناة إلى أن اللاصق يمكن أن يتم استخدامه لاحقاً بصورة أوسع من قبل عوام الناس لمراقبة أوضاعهم الصحية، وما إذا كانوا يواجهون مشاكل أو أمراضاً يمكن الوقاية منها أو علاجها في وقت مبكر.

وحسب القناة فان قياس المؤشرات الحيوية للجسم يمكن أن يؤدي إلى تجنيب الأشخاص السقوط في أمراض مزمنة أو اكتشاف الأمراض في مراحل متأخرة يصعب علاجها.

ويعتبر الكشف الطبي المبكر عن الأمراض خطوة مهمة في مكافحتها وعلاجها، حيث يقول الأطباء والخبراء في الصحة العامة إن الفحص الدوري الشامل يساهم في الاكتشاف المبكر للأمراض، وبالتالي يُسهل من علاجها.

وتسعى كل المنظمات الصحية والجمعيات العلمية الطبية في كثير من البلدان المتقدمة إلى إرساء قاعدة أن الفحص الدوري ضرورة بالغة حتى يتسنى الكشف المبكر عن الكثير من الأمراض. وقد أضاف التقدم العلمي الكبير في مجال التحاليل الطبية والمناعية وعلوم الوراثة إضافة كبيرة إلى العلوم الطبية وإلى مجال الفحوصات التي تساعد على تشخيص الحالة الصحية العامة للإنسان والاكتشاف المبكر لأي أمراض حتى يمكن علاجها مبكرا قبل حدوث أي مضاعفات.

ويقول العلماء إن الفحص الدوري، والكشف المبكر عن الأمراض، يؤدي الى معالجتها بسهولة أكبر وآلام أقل، إضافة إلى أنه يمنع مضاعفاتها، كما يؤدي الى اكتشاف المعوقات البدنية والعمل على تأهيلها، والعمل على تصحيح العيوب الجسمانية القابلة للإصلاح، ورفع المستوى الصحي للفرد والمجتمع.