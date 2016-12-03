﻿جهاز مبتكر يحمي كبار السن من أضرار السقوط على الأرض

لندن ـ «القدس العربي»: تمكن مخترع هولندي من ابتكار جهاز يحاكي آلية عمل الوسادة الهوائية الخاصة بالسيارات، لكنه مخصص لكبار السن من شأنه حمايتهم من التعرض للكسور في حال السقوط على الأرض.

وقالت قناة «سكاي نيوز» التي أوردت تقريراً عن الوسادة إنها عبارة عن جهاز أطلق عليه مخترعه اسم «ووكي» وبدأ بتجريبه على مجموعة من الشبان وكبار السن في بعض مراكز الرعاية، وكل ما على المستخدم فعله ارتداء الجهاز على الخصر ليقوم بحمايته عند السقوط أرضاً وتجنيبه خطر الانزلاقات والكسور وآثار الضربات.

والجهاز الجديد مزود باستشعارات لرصد الحركة، وبمجرد حصول أي اختلال في التوازن تمتلئ الوسادة بالهواء مقللة من أثر سقوط المستخدم على الأرض.

وقال مخترع الجهاز الهولندي، إن «الفئة المستهدفة تتعرض لحوادث السقوط على الأرض بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات سنوياً، ولهذا فان الجهاز قابل لإعادة الاستخدام»، وأضاف: «عندما يسقط الفرد فان هناك نظام استشعار يقوم بتشغيل كبسولة الغاز ويملأ الوسادة بسرعة عالية».

ويقول الأطباء إنه يوجد مئات آلاف الأشخاص الذين يعانون سنوياً من مشكلة السقوط على الأرض، وتحدث لهم نتيجة لذلك كسور ورضوض، وهو ما يكلف النظام الصحي الحكومي في أي دولة مبالغ كبيرة، لذا فان أي جهاز يستطيع خفض الاصابات سيلقى ترحيباً واسعاً.

كما يلفتون إلى أن الجهاز قد يجنب كبار السن المعاناة من الآلام البالغة التي يواجهونها عند سقوطهم أرضاً، وهي إصابات تتطلب وقتاً طويلاً من الراحة للتعافي منها.

وتقول الاحصاءات والتقارير إن الولايات المتحدة وحدها تسجل نحو ربع مليون إصابة سنوياً بسبب السقوط، وأغلبها تؤدي إلى كسور أو رضوض تحتاج علاجاً لفترات طويلة، وبعض الحالات تصل إلى درجة الإصابة المزمنة أو حتى الوفاة.

ومن المقرر أن يتم طرح الجهاز للبيع في الأسواق اعتباراً من العام المقبل 2017 على أنه لا يزال خاضعاً للتطوير ويجري اختباره من قبل الباحثين والمختصين في هولندا.