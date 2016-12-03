﻿كوابل شحن الهاتف المحمول ستختفي من العالم قريباً

لندن ـ «القدس العربي»: من المفترض أن تختفي كوابل شحن الهواتف المحمولة من العالم قريباً بفضل التكنولوجيا التي تعمل شركة «آبل» الأمريكية على تطويرها حالياً، والتي يتوقع أن ترى النور في النسخة المقبلة من هواتفها التي ستحمل اسم (آيفون 8) حيث سيُصبح شحن الهواتف لاسلكياً، ودون الحاجة إلى الكوابل التي تشكل مصدر قلق كبير للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

وفي حال نجحت «آبل» فعلاً في تطوير تكنولوجيا الشحن عن بُعد ودون الحاجة إلى كوابل، فان هذه الطريقة سوف تنتشر إلى مختلف أنواع أجهزة الهاتف المحمول، وسوف تؤدي إلى التخفيف بشكل كبير من مشكلة نفاد بطاريات الهواتف، إذ سيُصبح إعادة شحن الهاتف أكثر سهولة من السابق.

وقالت تقارير إعلامية وصفت بأنها قريبة من شركة «آبل» أن هاتف «آيفون 8» المقبل سيعتمد على هيكل من الزجاج بدلا من المعدن من أجل توفير الميزة الأهم في كل الهواتف الذكية، وهي الشحن اللاسلكي.

وذكر تقرير لموقع «مارك رومارز» المختص بأخبار الشركة الأمريكية أن «آبل» قررت الاعتماد على الهيكل الزجاجي بدلا من المعدني من أجل توفير ميزة الشحن اللاسلكي في آيفون 8 دون الحاجة إلى وصله بمنفذ الطاقة الكهربائية. ونقل الموقع عن المحلل المالي مينغ تشي كو في مؤسسة «كي جي آي سيكيوريتيز» أن شركة «بيغاترون» ستكون المزود الحصري لشركة آبل بالوحدات التي توفر ميزة الشحن اللاسلكي في الهاتف.

وكانت تسريبات أخرى انتشرت سابقاً تحدثت عن أن شركة «فوكسكون» الصينية التي تجمّع هواتف آيفون، تختبر وحدات إلكترونية للشحن اللاسلكي قد يتم اعتمادها في آيفون 8.

وأضاف الموقع أن إمكانية اعتماد هذه الوحدات في الشحن اللاسلكي يتوقف على مدى الكفاءة التي يمكن أن تحققها في توفير كمية الكهرباء اللازمة لشحن بطارية الهاتف.

وطرحت شركة آبل في أيلول/سبتمبر الماضي نسختين من هاتف آبل هما آيفون 7 وآيفون 7 بلس، وحظيا بمنافسة كبيرة من هاتف «بيكسل» الذي طرحته غوغل.