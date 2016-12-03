﻿أعظم دربي في العالم…!

عندما تشحذ السيوف، وتعتمر الخوذ، ويلتزم الجميع بلباس موحد، فان الجيش يكون جاهزاً.. لتشجيع فريقه، وليس في أي مباراة، وانما في «أم المباريات».

الجميع يرى ان مباراة الدربي التي يخوضها فريقه، هي الاعظم والاشرس والاكثر أهمية من غيرها، ولن يكون هناك من يجادل، لان كل مباراة دربي في العالم لها خصوصياتها وطقوسها وأسبابها ومعالمها ونتائجها.

لكن في الدربيات الاوروبية، تصب الاعين تركيزها عادة الى الكلاسيكو الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، الذي قد يجادل كثيرون انه «الاعظم» في العالم، لما يضمه الفريقان من نجوم على اعلى مستوى، رغم ان الفريقين ليسا جارين بالمعنى الجغرافي، لذا سيشكك البعض بأحقية اطلاق اسم «دربي» على لقاءات الفريقين، رغم ان أكبر «دربي مدينة» في اسبانيا يجمع بين اشبيلية وريال بتيس (دربي مدينة اشبيلية). فكلمة «دربي» في الاصل، هي اسم لمدينة انكليزية تقع في وسط البلاد، ويمثلها فريقها المغمور في الدرجة الاولى دربي كاونتي، واشتهرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بتنظيم منافسات رياضية عدة، بينها سباقات الخيول والكريكيت، وبسبب موقعها في وسط البلاد، فان الفرق والرياضيين يقصدونها كونها اقرب نقاط التلاقي، وبسبب شراسة المنافسات هناك، باتت أي مباراة تحتد فيها المنافسة، او يتوقع ان تكون شرسة، يطلق عليها اسم «دربي». وبسبب ان المنافسات تكون حامية بين الجيران فان مباريات أي جارين، مهما اختلفت انجازاتهما وحجمهما ومراكزهما، يطلق عليها اسم «دربي»، مثلما يطلق لقب «دربي البلاد» على اكبر فريقين فيها، ما داما يحظيان بشعبية كبيرة.

دربي ميلانو، لا يقل شعبية عالمية، كون ميلان والانتر من اكبر الاندية في ايطاليا، رغم ان البعض يجادل ان دربي ايطاليا الحقيقي هو بين الانتر ويوفنتوس، بسبب التاريخ بينهما، لكن «دربي ميلانو» يعكس السيناريو التقليدي بين نادي الطبقة الارستقراطية (الانتر) ونادي الطبقة الشعبية (ميلان)، على غرار دربي اثينا بين اوليمبياكوس (الشعبي) وباناثينايكوس (الارستقراطي)، والمشهور باسم «دربي الاعداء الخالدين». رغم ان انصار روما ولاتسيو يرون ان فوز أحدهما على الآخر يكفي لجعل الموسم ناجحاً، حتى لو أخفق فريقهم خلال الموسم.

الشراسة في الملعب، قد تمتد في بعض الاحيان الى خارجه، ليصطدم مشجعو الفريقين في صورة بشعة تقود الى العنف والشغب. وقد لا يكون العامل الكروي وحده الذي يذكي نيران الحقد بين الطرفين، اذ ان الدربي الحقيقي ذا النكهة الرياضية والسياسية والروحانية، هو دربي مدينة غلاسغو الاسكتلندية الذي يجمع بين «الكاثوليكي» سيلتك و»البروتستانتي» رينجرز، والذي تتغلغل في عروق مشجعيهما عادات وتقاليد وحروب تعود أصولها الى أكثر من 500 سنة. ومهما كانت أهمية أي دربي في أوروبا فانه لن يفوق الزخم العاطفي والاثارة والكراهية التي تجمع بين عملاقي مدينة غلاسغو لان أساسها ليس التنافس الرياضي وانما الغريزة الروحانية.

في المقابل نجد دربيات أقل ضراوة، على غرار «دربي ميرسيسايد» أو «دربي مدينة ليفربول»، الذي يعرف بـ»الدربي العائلي»، كون العائلة الواحدة عادة ما تكون منقسمة على ذاتها بين مشجع لليفربول وآخر لايفرتون. وتبرز العاصمة الارجنتينية بيونس آيريس، على انها المدينة الاكثر اكتظاظاً بالفرق، وبالتالي الاكثر احتواء لمباريات الدربي، وابرزها التي تجمع بين بوكا جونيورز وريفر بليت.

في بلداننا العربية، هناك دربي او اكثر في كل بلد عربي، ولعل اكبرها في افريقيا الاهلي والزمالك المصريين، اللذين تمتد قاعدتهما الجماهيرية الى خارج حدود البلاد، فيما يعتبر دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء الاكبر في المغرب، كما يحظى دربي الرياض بين الهلال والنصر، ودربي جدة بين الاتحاد والاهلي بشعبية واسعة، لكن لا بد من الاشارة الى ان «ربما» اكبر دربي في الشرق الاوسط قد يكون من شرق المنطقة، وتحديداً في طهران، حيث حدة التوتر والاثارة والشراسة تجمع اجواء مباريات استقلال وبيرسبوليس (بيروزي)، حيث اشتهرت بنديتها في ايام الشاه عندما كان بيروزي يمثل الطبقة الشعبية، واستقلال رجال الشاه ونخبة المجتمع.

لكن اقدم صراع، لا يتعدى الجنوب الانكليزي، بين ساوثهامبتون وبورتسموث، حيث تعود الكراهية بين سكان المدينتين الى القرن الثاني عشر، بسبب خلافات على حقوق الصيد، لم تنس الى الآن.

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