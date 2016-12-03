﻿المرصد السوري: مقتل طيارين اثنين اثر إسقاط طائرتهما فوق حلب

القاهرة- د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس السبت بمقتل طيارين اثنين في صفوف سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد، إثر سقوط طائرتهما فوق مدينة حلب.

ولم يتأكد النبأ من مصدر رسمي أو مستقل.

وقال المرصد في بيان امس إن مصادر موثوقة أكدت أن الطيارين الاثنين وهما ضابطان في سلاح الجو، قتلا إثر إسقاط طائرتهما جراء استهدافها من قبل الفصائل، خلال محاولتها الاقتراب من مطار حلب الدولي، الذي تسعى قوات النظام لتأمين محيطه بشكل كامل.