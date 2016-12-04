ترامب يشارك في حفل “أبطال وأوغاد” متنكرا في شخصيته

نيويورك- د ب أ- رغم انشغال الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب بوضع اللمسات الأخيرة على حكومته الجديدة، إلا أن قطب العقارات الملياردير لا يزال لديه الوقت ليحظى بشيئ من المرح ليلة السبت.

وحضر ترامب حفل “أبطال وأوغاد” التنكري في بلدة هيد أوف هاربور، نيويورك، وفقا لصحفيين صاحبوا الرئيس المنتخب.

واستضاف الحفل الملياردير روبرت ميرسر، أحد اكبر داعمي ترامب.

وعندما سأل الصحفيون عن الشخص الذي تنكر في شخصية ترامب، أشار الرئيس المنتخب إلى نفسه قائلا “أنا”.

ولم يستجب ترامب لأسئلة وصيحات الصحفيين بشأن مكالمته الهاتفية مع رئيسة تايوان.

وحضر الحفل أيضا كل من كيلاين كونواي، مستشارة ترامب ومديرة حملته الانتخابية، وستيف بانون، الذي اختاره ترامب كبيرا لخبراء الاستراتيجيات في البيت الأبيض.