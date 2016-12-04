تسعة قتلى و25 مفقودا في حريق خلال حفل موسيقي قرب سان فرانسيسكو

لوس انجليس- أ ف ب- أودى حريق اندلع خلال حفل لمجموعة من الفنانين بالقرب من سان فرانسيسكو بحياة تسعة أشخاص على الأقل، بحسب ما أعلنت السلطات التي تخشى أن يبلغ عدد القتلى ما بين 30 و40.

واعتبر خمسة وعشرون شخصا في عداد المفقودين ظهر السبت، فيما كان الوصول إلى المبنى القديم حيث أجري الحفل لا يزال متعذرا بشكل جزئي على عمال الإغاثة.

وقال ممثل الشرطة المحلية راي كيلي للصحافيين ان عدد القتلى قد يرتفع الى ما بين 30 و40. واوضح “لدينا كثير من المفقودين. نحن نحاول أن نجد طريقنا وسط هذه الفوضى”.

وأشارت الشرطة إلى أن المفقودين هم في العشرين أو الثلاثين من العمر، لافتة إلى أن بعضهم أجانب.

وتم إنشاء مركز لمساعدة الأسر بهدف جمع المعلومات عن الأشخاص المفقودين وإبلاغ أقاربهم.

وعلى الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك الصفحة المخصصة لهذا الحفل على فيسبوك، حاول أشخاص البحث عن معلومات حول مصير المشاركين في المهرجان.

وأعلن فيسبوك أيضا أنه قام بتفعيل النظام الذي يتيح لمشتركيه أن يؤكدوا من خلال نقرة واحدة أنهم بخير.

وما زال من الصعب الدخول إلى المبنى. واستخدمت الشرطة طائرات بلا طيار مزودة أجهزة استشعار حرارية لتحديد الأماكن الخطيرة والتي لا تزال الحرارة فيها مرتفعة.

ونقلت صحيفة “سان جوزيه ميركوري نيوز″ عن فرق الاطفاء قولها ان نحو 70 شخصا كانوا يشاركون في هذه الحفلة التي كانت فرقة غولدن دونا للموسيقى الالكترونية تحييها في اوكلاند قرب سان فرانسيسكو في كاليفورنيا.

ونشب الحريق نحو الساعة 23,30 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (07,30 ت غ) ولم تتم السيطرة عليه الا صباح اليوم التالي، ولا يزال رجال الانقاذ يفتشون عن الضحايا بين الانقاض، بحسب ما نقلت وسائل الاعلام عن الاطفائيين.

ونشرت وسائل الاعلام صور السنة لهب بارتفاع امتار عدة تخرج من سقف عمارة وسط دخان كثيف.

وقالت تيريزا ديلواش ريد رئيسة فرق الاطفاء “علينا ان نقوم ببحث معمق في المبنى ولا نعرف العدد المحتمل للضحايا الاضافيين”.

واوضح جهاز الاطفاء ان النار اتت على البناء المصنوع من الخشب خلال ثلاث دقائق.

ويبلغ عدد سكان مدينة اوكلاند 420 الف نسمة، وهي تقع على الضفة المقابلة من خليج سان فرانسيسكو، بمواجهة المدينة التي تحمل الاسم نفسه.

والمعروف عن هذه المدينة انها غير آمنة وتشهد نسبة اجرام مرتفعة، الا انها بدأت تجذب مزيدا من السكان لان الايجارات فيها اقل سعرا من سان فرانسيسكو.

والحريق الاكثر دموية في الولايات المتحدة الذي ينشب خلال حفل، يعود الى العام 1903 عندما اشتعل مسرح اروكوا في شيكاغو ما ادى الى مقتل 602 اشخاص.