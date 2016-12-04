الايطاليون يصوتون في استفتاء على اصلاح دستوري حاسم لرئيس الحكومة

روما- أ ف ب- دعي اكثر من خمسين مليون ايطالي إلى التصويت الأحد حول اصلاح دستوري تحول مع صعود الشعبويين إلى استفتاء على رئيس الحكومة اليساري ماتيو رينزي.

وتفتح مراكز الاقتراع ابوابها من الساعة السابعة إلى الساعة 23,00 (06,00 ت غ الى 22,00 ت غ). ويتوقع ان تعلن النتائج الاولية والنتائج الاخيرة ليل الاحد الاثنين.

ويتعلق التصويت باصلاح دستوري يقضي بتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير والحد من صلاحيات المناطق والغاء الاقاليم.

ويدعو جزء كبير من الطبقة السياسية، من اليمين إلى شعبويي حركة خمسة نجوم أو رابطة الشمال مرورا بكل اللتيارات المتطرفة وحتى “متمردين” من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي اليه رينزي، الى رفض هذه الاصلاحات التي يرون انها تؤدي الى تركز مفرط للسلطات بيد رئيس الحكومة.

وهذه المعارضة توحدها ايضا الرغبة في طرد رينزي الذي وصل الى السلطة في شباط/ فبراير 2014 ويهيمن على وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاعلامي في تصريحاته للدفاع عن اصلاحاته التي تهدف الى تبسيط الحياة السياسية في بلد شكلت فيه ستون حكومة منذ 1948.

ويثيرغموض النتيجة قلقا في اوروبا وفي اسواق المال التي تخشى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي وصعود الحركات الشعبوية، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.

وتشير استطلاعات الاخيرة الى فوز “اللا” بفارق يتراوح بين خمس وثماني نقاط. لكن عدد المترددين كبير. ونشرت نتائج هذه الاستطلاعات قبل اسبوعين لانها محظورة قبل 15 يوما على التصويت.

ودعا الرئيس الاميركي باراك أوباما والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الايطاليين الى قبول الاصلاحات.

وفي حال رفضت الاصلاحات، سيدعو حزب خمسة نجوم على الارجح الى انتخابات مبكرة. لكن يتوقع الا يحل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان قبل تعديل القانون المتعلق بانتخاب النواب.