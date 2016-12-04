فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في أوزبكستان

بشكيك- أ ف ب- فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد في أوزبكستان الساعة 01,00 ت غ لاختيار خلف للرئيس إسلام كريموف الذي توفي قبل ثلاثة أشهر وقاد البلاد بقبضة من حديد على مدى ربع قرن.

ويعتبر شوكت ميرزييوف (59 عاما) الذي عين رئيسا بالوكالة بعد أيام من وفاة كريموف (78 عاما) في أيلول/ سبتمبر جراء نزيف دماغي، المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية رئاسية من خمس سنوات.

عام 2012، قلص البرلمان الولاية الرئاسية من سبعة إلى خمسة أعوام.

وميرزييوف هو مرشح الحزب الديموقراطي الليبرالي، ويتنافس مع مرشح من الحزب الديموقراطي الشعبي واثنين آخرين من الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وفتح نحو 9300 مركز اقتراع أبوابه الساعة 01,00 ت غ في هذا البلد الواقع بآسيا الوسطى والذي يضم زهاء 30 مليون نسمة.

ومن المفترض أن تغلق مراكز الاقتراع الساعة 15,00 ت غ.