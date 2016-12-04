روحاني: لدينا إرادة جادة لتنفيذ الاتفاق النووي ولكننا سنرد بحزم على أي انتهاك له

طهران- د ب أ- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد أن الجمهورية الإسلامية جادة في رغبتها في الاتزام بالاتفاق النووي، ولكنها في نفس الوقت لن تتردد في الرد على أي انتهاك له.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عنه القول أمام البرلمان: “لدينا إرادة جادة في تنفيذ الاتفاق النووي، لكن في مواجهة أي انتهاك له أو التباطؤ في تنفيذه فإننا سنرد بحزم”، مضيفا أن “أي طرف يقوم بتنفيذ الاتفاق النووي بصورة أكثر فاعلية سيجلب مزيدا من المصالح لنفسه”.

ولفت إلى أن “التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران بتعهداتها النووية”.

وحول قرار مجلس الشيوخ الأمريكي تمديد العقوبات ضد إيران، شدد روحاني على أن “لن ننتهك الاتفاق النووي، كما أننا لن نتحمل انتهاكه، وسنرد على ذلك بقوة”.

وأضاف: “على الرئيس الأمريكي الحالي أن يمنع تنفيذ القرار بناء على صلاحياته، وفي حال تنفيذ القرار سنرد عليه بحزم”.

وكان مجلس الشيوخ وافق مؤخرا على تمديد العقوبات المفروضة على إيران لعشر سنوات إضافية، وأُرسِل مشروع القانون إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس باراك أوباما.