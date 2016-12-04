مسعفون ينتشلون جثامين ثلاثة عمال فلسطينيين من داخل نفق بين غزة ومصر

غزة- د ب أ- قالت مصادر فلسطينية إن مسعفين وعمال إنقاذ انتشلوا الأحد جثامين ثلاثة عمال فلسطينيين من داخل نفق على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وذكرت المصادر أن العمال الثلاثة كانوا فقدوا منذ تسعة أيام داخل نفق لتهريب البضائع أثر تعرضه للانهيار المفاجئ.

وأضافت المصادر أن عمال الإنقاذ يواصلون أعمال البحث عن جثمان عامل رابع كان فقد داخل نفس النفق.

وبذلك ارتفع عدد العمال الفلسطينيين الذين استشهدوا داخل أنفاق للتهريب على حدود قطاع غزة ومصر منذ مطلع العام الجاري إلى خمسة.

وكان العمل في الأنفاق بين قطاع غزة ومصر تراجع بشدة منذ ضيف عام 2013 بعد حملة مشددة للجيش المصري تخللها هدم مئات الأنفاق التي مثلت بديلا للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007.