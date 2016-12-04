مذكرات اعتقال لأربعة أشخاص في تركيا على خلفية حريق السكن الطلابي

اسطنبول- د ب أ- أفادت تقارير إخبارية بأن السلطات التركية أصدرت مذكرات اعتقال بحق أربعة مشتبه بهم على خلفية الحريق الذي وقع في سكن طلابي خاص بإحدى المدارس الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية للأنباء، فإن مدير المدرسة من بين الصادر بحقهم مذكرات توقيف. وجرى إطلاق سراح مشتبه بهم آخرين كان تم اعتقالهم بعد الحريق.

وكان حريق اندلع مساء الثلاثاء الماضي بمدرسة بمدينة أضنة جنوبي تركيا. ووفقا لوكالة “دوغان” الإخبارية فإن معظم الضحايا من الطالبات، كما أن من بينهم أحد موظفي المدرسة.

وتردد أن طفلة مدير المدرسة ذات الأربع سنوات من بين الضحايا.

وتشتبه السلطات في أن تماسا كهربائيا هو الذي تسبب في اندلاع الحريق.