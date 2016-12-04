داخلية حماس تجرى مناورة شاملة لأجهزتها الأمنية في قطاع غزة

غزة- د ب أ- أجرت وزارة الداخلية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″ الأحد مناورة تدريبية شاملة لأجهزتها الأمنية في قطاع غزة.

وشارك 15 ألف عنصر أمن في المناورة التي استمرت أربع ساعات.

وتخلل المناورة إخلاء لعدد من مقرات الشرطة والأجهزة الأمنية وانتشار واسع لعناصر الأمن والشرطة، وأصوات انفجارات وإطلاق نار وحركة كثيفة لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن المناورة “بمثابة تدريبات طبيعية لعناصر ومنتسبي الوزارة وأجهزتها الأمنية وتأتي في ظل حفاظ الوزارة على حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة”.

وأضافت أن هدف المناورة “رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والشرطية وجهوزيتها للتعامل مع أي طارئ بما يحفظ الأمن والاستقرار، وتقديم أفضل خدمة للمواطن في الأوقات الصعبة”.

وكانت وزارة الداخلية أجرت في شهر آذار/ مارس الماضي خمس مناورات لتطبيق خطة حماية الجبهة الداخلية خلال حالات الطوارئ والأزمات في كافة محافظات قطاع غزة.