الرئيس اليمني يغادر الإمارات بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام

صنعاء- د ب أ- غادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، الإمارات العربية المتحدة، متوجها إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقال مدير مكتب الرئاسة في اليمن، عبد الله العليمي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويت” إنه بعد حضوره احتفالات دولة الإمارات بالعيد الوطني الـ45 ومؤتمر الحفاظ على التراث الثقافي، غادر الرئيس هادي الإمارات، متوجها الى عدن.

وأضاف أن زيارة هادي لدولة الإمارات كانت في أجواء أخوية صادقة، معبرا عن شكره لقيادة الإمارات لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، ولفت إلى أن هادي قام بزيارة مسجد الراحل الشيخ زايد بن سلطان الهيان ،قبيل مغادرته إلى عدن.

وكان هادي قد غادر عدن مساء الخميس الماضي، متوجها إلى أبوظبي لحضور مؤتمر حماية التراث الثقافي الذي تستضيفه الإمارات.

وتعتبر الإمارات الدولة الثانية بعد المملكة العربية السعودية المشاركة ضمن العملية العسكرية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، التي تستهدف منذ آذار/ مارس من العام الماضي المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم.