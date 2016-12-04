العبادي: النصر على تنظيم الدولة في معركة الموصل أصبح بمتناول اليد

بغداد- الأناضول- قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الجمعة، إن النصر العسكري على تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي في معركة الموصل، “أصبح بمتناول اليد”.

جاء ذلك في تصريحات للعبادي، خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة (بوزارة الدفاع)، التي تتولى إدارة معركة الموصل (شمال) من العاصمة بغداد، واستمع خلالها لتقارير القادة العسكريين، بحسب التلفزيون العراقي.

وذكر المصدر ذاته، أن العبادي ناقش مع القادة العسكريين “الخطط الكفيلة بتحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية” بمعركة الموصل.

وقال العبادي، إن “النصر العسكري النهائي أصبح باليد، وقواتنا تتقدم من جميع المحاور، والعصابات الإرهابية تشهد انكسارا في صفوفها”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ويأتي حديث رئيس الوزراء، بعد أن أحكمت القوات العراقية والمتحالفين معها (مليشيات تابعة للحكومة) حصارا شبه كامل على مسلحي تنظيم الدولة “داعش” داخل الموصل.

كما تمكنت قوات النخبة في الجيش، من التوغل داخل الجهة الشرقية للموصل، وسط مقاومة شديدة من التنظيم، الذي يلجأ لزرع الألغام والعبوات الناسفة لمنع تقدم القوات العراقية.

والموصل (400 كيلومتر شمال بغداد) هي آخر المراكز الكبيرة لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في العراق، بعد أن استعادت القوات العراقية على مدى العامين الماضيين مدن رئيسية مثل تكريت والفلوجة والرمادي في شمال وغرب البلاد.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل التي سيطر عليها “داعش” صيف عام 2014، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، من الجيش والشرطة، مدعومين بـ”الحشد الشعبي”، و”حرس نينوى”، إلى جانب “البيشمركة “(قوات الإقليم الكردي).

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم المتشدد في الموصل قبل نهاية العام الجاري، لكن التنظيم يبدي مقاومة شرسة داخل الأحياء السكنية للمدينة التي يقطنها نحو 1.5 مليون شخص ونزح من أطرافها الشرقية عشرات الآلاف.