تقارير: مقتل 13 شخصاً جراء الفيضانات في فيتنام

هانوي- د ب أ – أفادت تقارير بأن ما لا يقل عن 13 شخصاً قد لقوا حتفهم جراء أحدث فيضانات يشهدها وسط فيتنام .

وذكرت صحيفة “ثانه نين” الأحد أن الفيضانات، التي بدأت في أواخر الشهر الماضي، قد أودت بحياة ستة أشخاص في إقليم بينه دينه وأربعة آخرين في إقليم كوانج نجاي وثلاثة أيضاً في إقليم كوانج نام .

وكانت حالات الوفاة في إقليم كوانج نام هي الأحدث ، حيث وقعت السبت عندما توفي ثلاثة أطفال غرقاً.

كما أفادت التقارير بأن أربعة صيادين فقدوا قبالة الساحل .

وجاءت الفيضانات الجديدة بعد أسابيع فقط من مقتل 15 شخصاً على الأقل بأنحاء وسط فيتنام خلال أسبوع من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات واسعة النطاق في أوائل تشرين ثان/نوفمبر .

وأودت الفيضانات أيضاً بحياة 29 شخصاً على الأقل في تشرين أول/أكتوبر ، وأجبرت 500 ألف شخص على إخلاء ديارهم.