سما المصري تنفي ما اثير عن تعرضها للتحرش في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة ـ نفت الاستعراضية سما المصري ما اثير عن تعرضها للتحرش في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت في بيانٍ لها “محصلش أي تحرش بيا هنا زي مابيتقال…دا جمهور كان موجود في ختام مهرجان القاهرة السينمائي وكان فرحان بيا وسابوا المهرجان بكل النجوم اللي فيه وجريوا ورايا عشان يتصوروا مش أكتر ولا في تحرش ولا اغتصاب”.

وأضافت: “أنا قلت أوضح لكم المشهد من الأول للآخر عشان الهري والفتي اللي شغال ليل نهار عليا وعلى حضوري المهرجان….وقريبا انتظروا مفاجآت فنية جديدة”.

وتابعت “حب الناس دا شيء لا يعوض وأنا عن نفسي سعيدة جدًا بالحب دا…ودي علامة وإشارة للناس اللي عمالة تنتقد حضوري وتقول الناس مابتحبنيش ياريت يتفرجوا علي المشهد اللي كنت متواجدة فيه في الحفل الختامي ودي أقل حاجة بتحصل معايا من الجمهور”.

وطالبت سما المصري منتقديها بان ينزلوا للشارع ويسألوا الناس عنها، مضيفة “أكيد هم عارفين رأي الناس بدليل أنهم متغاظين من حب الناس ليا ودي حاجه من عند ربنا لكن لو شافوا أن الناس مابتحبنيش ماكانوش جابوا سيرتي أصلا في برامجهم وأخبارهم….شكرا جمهوري الغالي عليا جدا جدا….بحبكم اوي”.