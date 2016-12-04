ضجّة بسبب فيديو لأغنية لفنانة جزائرية فيه ايحاءات الجنسية
Dec 04, 2016
الجزائر ـ تعرضت مغنية جزائرية شابة تُدعى صباح، لهجوم كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، لاسيما الجزائريين منهم، الذين عبروا عن غضبهم من انتشار فيديو لأغنية لها قالوا إنّ فيه ايحاءات الجنسية.
وتتحدث صباح في اغنيتها عن الوضعيات في العلاقة الحميمة، حيث طالب النشطاء بحذف الفيديو، كما شكك عدد كبير بجنسيتها.
شكك الكثير في جنسيتها.ربما ايادي خارجيةهههه….حتی زاهية في فرنسا شككو ا في جنسيتها …..و حين الشاب خالد حصل علی جنسية عربية شككوا في جنسيته و حينما اخد الجنسية الفرنسية قاموا له قداسا عضيما ….نضام يعتمد علی البروبغندا ككوربا الشمالية و هو غارق في الازمات تلو الازمات