ضجّة بسبب فيديو لأغنية لفنانة جزائرية فيه ايحاءات الجنسية

الجزائر ـ تعرضت مغنية جزائرية شابة تُدعى صباح، لهجوم كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، لاسيما الجزائريين منهم، الذين عبروا عن غضبهم من انتشار فيديو لأغنية لها قالوا إنّ فيه ايحاءات الجنسية.

وتتحدث صباح في اغنيتها عن الوضعيات في العلاقة الحميمة، حيث طالب النشطاء بحذف الفيديو، كما شكك عدد كبير بجنسيتها.