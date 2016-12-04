فيلم إباحي في جامعة الاسكندرية يفضح دكتور مع طالبة

القاهرة ـ روت الطالبة ليلى عبد النبي تفاصيل محاولة دكتور بجامعة الإسكندرية التحرش بها خلال امتحان شفوي قائلة :”الدكتور قالي عايزة أعمل معاكي علاقة”.

وأضافت الطالبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على فضائية “المحور”، “الدكتور عندما أجرى امتحانًا شفويًا لها طلب منها إعادة المذاكرة والعودة للامتحان بمفردها وعندما قدمت له في اليوم التالي، أغلق الباب وحاول التحرش بها”.

وأشارت إلى أنها في المرة التالية طلب منها الدكتور إقامة علاقة جنسية، قائلا: “عايز أعمل معاكي علاقة”، مؤكدة أنها توجهت للعميد بالتسجيل لكنه أبلغها بأنه لا يوجد دليل على غلق الباب وطلب منها التوجه له مرة أخرى وعندما توجهت له للمرة الثالثة طلب منها مشاهدة فيلم إباحي وأغلق الباب.