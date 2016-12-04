انجبت رضيعها داخل مرحاض المستشفى والتحقيقات تكشف مفاجآت

عمان ـ يواصل المدعي العام الأردني التحقيق في قضية انجاب فتاة عشرينية رضيعاً في مرحاض مستشفى حكومي في الأردن، حزيران الماضي، وتركه على الأرض، ومغادرتها قسم الطوارئ في المستشفى.

وبالبحث عن والدة الرضيع، تصادف جلوسها بالقرب من احدى قريباتها، فكانت بقع الدم على ارضية المستشفى هي الدليل التي قادت الى المجني عليها.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن المجني عليها ادعت على وافد مصري، وخلال اقامتها هي وشقيقتها في منزله لمدة شهرين قام باغتصابها وحملها منه وانجابها لطفل الا ان هذا الامر سرعان ما نفاه تقرير فحص الـDNAالذي اجري للرضيع وتبين ان الوافد المصري ليس ابا بيولوجيا للرضيع.

واشار مصدر مقرب من التحقيق ان قاضي المحكمة وخلال استجوابه المجني عليها بينت ان والد الرضيع شخص اخر.