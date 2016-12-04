ماروتا يسخر من تصريحات بوجبا

روما ـ سخر بيبي ماروتا، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، من تصريحات الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط البيانكونيري السابق، والمنتقل الصيف الماضي لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، في صفقة بلغت 105 مليون يورو.

وصرح بوجبا، منذ أيام أنه كان متأكدًا من عودته لصفوف الشياطين الحمر، وأن الأربع سنوات التي قضاها في صفوف السيدة العجوز، كانت مجرد إجازة.

وقال ماروتا، خلال تصريحاته لصحيفة “ميدياست بريميم” الإيطالية: “نريد أن نكون طيبي القلب في تفسير تصريحاته، وآمل أن تكون إجازته معنا مفيدة”.

وتابع: “ارتداء بوجبا لقميص مانشستر يونايتد، هو لأن يوفنتوس حصل على الأفضل منه”.

وواصل: “حقًا.. من الأفضل فقط الضحك”.

وعلق ماروتا على فوز يوفنتوس 3-1 على أتالانتا: “كل مباراة بمثابة اختبار بالنسبة لنا، بغض النظر على المنافس الذي سنواجهه، وأتلانتا فريق مندفع بشدة، وفريق لديه جودة عظيمة ساعدته على الوصول لمركز غير متوقع، بالتأكيد كانت ليلة مهمة بالنسبة لنا”.

واختتم حديثه حول التعاقد مع كيسي لاعب خط وسط أتالانتا: “كيسي هو واحد من أكثر اللاعبين الشباب المثيرين في الكالتشيو، ومن الطبيعي أن يتابعه العديد من الأندية، وأكاديمية برجامو للشباب أخرجت العديد من المواهب ذات المستوى العال، لعدة سنوات”.