فتح الشام تعتقل قياديين في فصائل سورية معارضة في حي الكلاسة بحلب

حلب - د ب أ – اعتقل عناصر من جبهة فتح الشام قياديين في فصائل سورية معارضة في حي الكلاسة بشرق مدينة حلب الأحد .

وقالت مصادر إعلامية مقربة من جبهة فتح الشام، ان ” مسلحين من جبهة فتح الشام وكتائب أبو عمارة تقلهم ثماني سيارات مزود بعضها برشاشات هاجمت صباح اليوم مقر لفصيل جيش الاسلام وفيلق الشام في حي الكلاسة بحلب الشرقية واختطفت ابو عبدو الشيخ القيادي في فيلق الشام وعدداً من العناصر.”

وأشارت إلى أن المسلحين اختطفوا صهيب سندة من جيش الإسلام واستولوا على كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر .

واكدت المصادر أنه لم تحصل مواجهات خلال المداهمة والاختطاف وان المختطفين عبروا بعض حواجز الجيش الحر الذي لم يشتبك معهم ايضاً .

وانتقدت مصادر في الجيش السوري الحر تصرف فتح الشام وكتائب ابو عمارة ، قائلة ” يتقدم النظام ويسيطر كل يوم على مناطق جديدة في أحياء حلب الشرقية ، وهناك صراع بين فصائل حلب وخلال مرورهم في حواجز تابعة لنا لم نشتبك معهم حقناً للدماء “.