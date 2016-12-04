نتنياهو يعتزم الطلب من المحكمة تمديد مهلة إخلاء مستوطنة “عامونا”

القدس المحتلة- الأناضول- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه سيطلب من المحكمة الاسرائيلية العليا، تمديد المهلة التي حددتها لإخلاء مستوطنة “عامونا” لمدة 30 يوما، لترتيب إجراءات نقل المستوطنين الى أراض مجاورة تعتبرها إسرائيل “أراضي أملاك فلسطينيين غائبين”.

وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الاسبوعية، الأحد، التي خصصت لقضية إخلاء مستوطنة عمونا وقانون شرعنة المستوطنات: “التأجيل يهدف الى تحضير مساكن بديلة للمستوطنين على أرض مجاورة، كان الفلسطينيون قد هجروها سابقا”.

و”عامونا” مستوطنة إسرائيلية تقع وسط الضفة الغربية، كانت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، قد قررت في ديسمبر/ كانون الأول 2014، منح الحكومة مهلة عامين لإخلائها، كونها مقامة على أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة.

وتنتهي المهلة في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتطرّق نتنياهو خلال جلسة الحكومة، وفقا للموقع الالكتروني لصحيفة هآرتس، إلى قانون “شرعنة المستوطنات”، وأشار إلى أنه “من غير الممكن طرحه للتصويت عليه، ان كانت المحكمة العليا تعارضه”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أرجأت الأربعاء الماضي، تصويت الكنيست (البرلمان)، على مشروع القانون الذي يشرعن “البؤر الاستيطانية”، المقامة على الأراضي الفلسطينية، حتى يوم غد الإثنين.

واضاف نتنياهو في بيان نشره مكتبه الأحد: “علينا أن نتصرف بمسؤولية وبرشد، من أجل تحقيق الغاية المشتركة لنا، وهي الدفاع عن الاستيطان والدفاع عن المحكمة”.

وقال: “نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل إلى حل، يتسم بالمسؤولية لقضية عمونا”.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد اقترح في 28 تشرين الاول/ نوفمبر الماضي، نقل البؤرة الاستيطانية “عمونا” إلى أراض مجاورة لها، تعتبرها الحكومة الاسرائيلية كـ”أملاك فلسطينيين غائبين”.

و”أملاك الغائبين”، هي أملاك فلسطينية، صادرتها اسرائيل وفقا قانون أقره الكنيست عام 1950.

كما دعا مندلبليت، الخميس الماضي، الحكومة الى تطبيق قرار المحكمة العليا بخصوص إخلاء عمونا، وقال:” سلطة القانون في دولة ديمقراطية لا تنطبق على المواطنين فحسب، وإنما على السلطتين التنفيذية والتشريعية أيضا”.