الفرنسي فينجر يخطط لاستعادة خدمات فابريجاس

لندن ـ كشفت تقارير صحافية إنجليزية، عن سعي الفرنسي أرسين فينجر، للتعاقد مع الإسباني سيسك فابريجاس لاعب خط وسط ارسنال السابق وتشيلسي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم ينجح فابريجاس في اقناع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز بقدراته، منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق، حيث لم يشارك سوى في 6 مباريات هذا الموسم وسجل هدفين فقط.

ويسعى فينجر لاستعادة خدمات فابريجاس، والذي بدأ مسيرته رفقة صفوف الجانرز وحصد مع الفريق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2005، وفقًا لصحيفة “إكسبريس″ البريطانية.

واستهدف فينجر فابريجاس، من أجل تعويض إصابة سانتي كازورلا، والذي سيغيب لثلاثة أشهر عن الفريق.

ويوجد عائق أمام إتمام الصفقة، يتمثل في جماهير الجانرز، والذين لم يسامحوا فابريجاس منذ رحيله عن صفوف الفريق إلى برشلونة الإسباني عام 2011.

وارتبط اسم فابريجاس خلال الفترة الماضية، بالانتقال لصفوف ميلان الإيطالي، والذي من المحتمل أن يؤجل الصفقة إلى الصيف المقبل.

وأشار التقرير أيضًا، إلى تفكير إدارة تشيلسي قبل التفريط في فابريجاس لأرسنال والذي يعد خصمًا قويًا للفريق، في المنافسة على لقب البريميرليج.