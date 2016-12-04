بارزاني يبحث مع مسؤول أمريكي بالتحالف التقدم بعملية استعادة الموصل

أربيل - الأناضول - بحث رئيس الإقليم الكردي في العراق، مسعود بارزاني، السبت، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد “الدولة الاسلامية”، بريت ماكغورك، التقدم في عملية استعادة مدينة “الموصل” ودور البيشمركة فيها.

جاء ذلك خلال استقبال “بارزاني” لـ”ماكغورك” والوفد المرافق له، المؤلف من السفير الأمريكي لدى العراق، دوغلاس سيليمان، والقنصل العام الأمريكي في أربيل، كين كروس، وعدد من المستشارين، بحسب بيان صادر اليوم عن رئاسة الإقليم.

وقال البيان، إن ماكغورك عبّر عن “سعادته بالتنسيق والتعاون المتين بين البيشمركة (قوات الإقليم الكردي) والجيش العراقي في إطار عملية تحرير الموصل”.

كما عبر ماكغورك – بحسب نص البيان- عن تثمين بلاده لـ “تضحيات قوات البيشمركة”، والشكر لبارزاني على “مبادراته وقيادته للحرب، وإلحاق الهزيمة بإرهابيي داعش والانتصارات الأخيرة لقوات البيشمركة “.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، التقدم الحاصل في عمليات استعادة الموصل (شمال)، والوضع الميداني على جبهات المواجهة مع “الدولة” في محافظة نينوى، شمالي العراق.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل التي سيطر عليها “الدولة” صيف عام 2014، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، من الجيش والشرطة، مدعومين بـ”الحشد الشعبي”، و”حرس نينوى”، إلى جانب “البيشمركة “(قوات الإقليم الكردي).

والموصل (400 كيلومتر شمال بغداد) هي آخر المراكز الكبيرة لـ”الدولة” في العراق، بعد أن استعادت القوات على مدى العامين الماضيين مدن رئيسية مثل تكريت والفلوجة والرمادي في شمال وغرب البلاد.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم تسليط الضوء على آخر المستجدات السياسية في المنطقة، وشدد الطرفان على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بينهما.

وكان مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أجرى اتصالاً هاتفياً، برئيس الإقليم الكردي في العراق، أكد فيه دعم حكومة بلاده للبيشمركة وشعب الإقليم.