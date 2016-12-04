الجيش التركي يقصف أهدافاً ومواقع لـ”الدولة” شمالي سوريا

أنقرة – الأناضول – أعلن الجيش التركي، الأحد، أنه قصف أهدافاً ومواقع لتنظيم “الدولة الاسلامية” شمالي سوريا في اليوم الـ 103 لعملية “درع الفرات”.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التركية أن “أهداف ومواقع التنظيم قصفت من داخل الأراضي السورية ومن الحدود”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشار البيان إلى استمرار فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد التابعة لرئاسة الوزارء)، وجمعية الهلال الأحمر التركي، وعناصر الجيش السوري الحر، في أنشطة دعم المدنيين في المناطق المحررة.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، عملية عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”.

وتهدف العملية إلى “تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة داعش الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء”.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس واعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة داعش.