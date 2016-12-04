تنظيم “الدولة” يطلق سراح مخاتير بمدينة “عانة” العراقية بعد اختطافهم بتهمة التخابر

الأنبار – الأناضول – أطلق تنظيم “الدولة الاسلامية”، الأحد، سراح عددٍ من مخاتير مدينة “عانة” بعد اختطافهم لعدة أيام، فيما أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل انتحاريين من التنظيم لمقر الجيش في محافظة الأنبار، بحسب مصدرين عسكريين مختلفين.

وقال العقيد وليد الدليمي، الضابط العسكري في قيادة الجيش بالأنبار، إن “تنظيم داعش أطلق اليوم سراح 15 مختاراً من عانة (190كم غرب الرمادي) كان قد اختطفهم قبل عدة أيام من منازلهم، واحتجازهم في سجونه بالمدينة ذاتها”.

وأضاف الدليمي، أن “التنظيم اختطف المخاتير بتهمة التخابر مع القوات الأمنية وتزويدهم بمعلومات عن أماكن داعش ومقراتهم في المدينة”.

وأوضح الضابط، أن التنظيم أطلق سراح المخاتير، لعدم ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.

وعلى صعيد ذي صلة، بيّن الدليمي، أن “مصير 250 موظفاً ومنتسباً بالشرطة من مدن عانة وراوة والقائم ممن اختطفهم التنظيم قبل أيام من منازلهم، ما يزال مجهولاً”، مشيراً أن “عائلات المختطفين طالبت التنظيم بإطلاق سراح أبنائهم”.

وكشف العقيد الدليمي، نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، عن قيام “داعش” باختطاف 250 موظفاً ومنتسباً سابقاً بالحكومة العراقية، ونقلهم إلى مناطق سيطرته في سوريا.

وتخضع مدن “عانة” و”راوة” و”القائم” إلى سيطرة التنظيم المتشدد منذ منتصف عام 2014، بعد انسحاب القوات الأمنية العراقية منها دون قتال آنذاك، فيما يحاصر التنظيم آلاف المدنيين متخذاً منهم دروعا بشرية.

أعلن قيادة عمليات الجزيرة بالجيش العراقي في محافظة الأنبار (غرب)، الأحد، أن قوة من الجيش أحبطت محاولة تسلل انتحاريان من داعش على مقر للجيش غربي الأنبار.

وصعيد الآخر في المحافظة ذاتها، أفاد اللواء الركن قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة، أن “انتحاريين من داعش يرتديان أحزمة ناسفة حاولوا اليوم، التسلل إلى مقر الفوج الثالث التابع للواء 27 بالفرقة السابعة من الجيش، على طريق بيجي_حديثة، شمال مدينة حديثة”.

وقال المحمدي، إن “قوة من حماية المقر العسكري تمكنت من قتل الانتحاريين وتفجير الأحزمة الناسفة التي يرتدونها، قبل أن يتمكنوا من التسلل إلى داخل مقر الفوج غربي الأنبار”.

وبين اللواء الركن، أن “الهجوم تم احباطه دون وقوع خسائر مادية أو بشرية بصفوف الجيش، لأن تفجير الأحزمة تم على بعد عشرات الأمتار من حائط الصد (الساتر الترابي)”.