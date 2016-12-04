تركيا تطلق الإثنين قمرها الصناعي “غوكتورك -1″ لأغراض عسكرية ومدنية ‎

أنقرة - الأناضول – تستعد تركيا، الإثنين، لإطلاق قمرها الصناعي “غوكتورك -1″ من فرنسا إلى مداره حول الأرض، بهدف تأمين صور فضائية لأغراض عسكرية ومدنية.

وسيتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قاعدة أقينجي الجوية بالعاصمة أنقرة، عملية إطلاق القمر الصناعي، من غويانا الفرنسية.

وبعد إجراء الاختبارات اللازمة للقمر الصناعي التركي في مقر يتبع لشركة “توساش” التركية المساهمة للصناعات الجوية والفضائية، أرسل القمر إلى فرنسا من أجل إطلاقه من قاعدة “كوروا” في مستعمرة غويانا.

وأشرف على صناعة القمر، شركتا “تيليسبازيو” الإيطالية و”تالس آلنيا سبيس″ الفرنسية، بمدينة “كان” جنوبي فرنسا.

ومن المقرر أن يطلق القمر، في الساعة 16:51 بالتوقيت المحلي لتركيا (13:51 تغ).

وسيحلق القمر الصناعي في مدار قريب من سطح الأرض، وبعد الدقيقة الـ 57 من إطلاقه سينفصل عن الصاروخ الحامل.

وفي الدقيقة 59 يفرد ألواح الطاقة الشمسية، وتصل أول إشارة من القمر الصناعي في الدقيقة 68 من إطلاقه.

ومن المنتظر أن يرسل القمر أكثر من 60 ألف صورة في العام الواحد، وسيكمل خلال 90 دقيقة دورة كاملة حول الأرض.