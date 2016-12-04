محكمة بحرينية تثبت احكاماً بالاعدام والسجن المؤبد بحق عشرة اشخاص

دبي - أ ف ب – أيدت محكمة الاستئناف البحرينية الاحد احكاماً بالاعدام بحق ثلاثة اشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين، ادينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر امن بينهم ضابط اماراتي قبل نحو عامين ونصف، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الاول/اكتوبر الاحكام بحق المتهمين العشرة، وجميعهم من الشيعة، في قضية تفجير عبوة ناسفة وقع في آذار/مارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة وقتل فيه ضابط اماراتي واثنان من عناصر الشرطة البحرينية.

وسلمت القضية الى محكمة الاستئناف التي ايدت في جلستها الاحد الاحكام الصادرة سابقاً والتي نصت ايضاً على سحب الجنسية من المدانين العشرة.

والضابط الاماراتي الذي قتل في التفجير كان عنصراً في القوة الخليجية بقيادة السعودية التي دخلت البحرين في اذار/مارس 2011 لدعم قوات الامن البحرينية في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية بقيادة الاغلبية الشيعية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصاً من الشيعة الذين يشكلون اكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 ضد اسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.