بوتين يصف ترامب بأنه “ذكي” وسيقوم سريعاً بدوره كرئيس

موسكو - أ ف ب – قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين الاحد، ان الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب رجل “ذكي”، متوقعاً ان يصبح سريعاً في مستوى مسؤولياته الجديدة.

وأوضح بوتين في مقابلة مع قناة ان تي في “ان واقع انه نجح في الاعمال يظهر انه شخصية ذكية”.

وأضاف “وبما انه ذكي فإن ذلك يعني انه سيتحمل سريعاً وبشكل كامل المسؤوليات التي تنتظره”.

وكانت الرئاسة الروسية افادت الشهر الماضي، ان بوتين وترامب اتفقا في اول اتصال هاتفي بينهما اثر انتخاب ترامب، على ضرورة “تطبيع″ العلاقات التي تدهورت على خلفية النزاعين في سوريا واوكرانيا.

وقال بوتين في خطابه حول حالة الاتحاد الروسي “من المهم تطبيع علاقاتنا وتطوير علاقات ثنائية جديدة لأن ذلك سيكون في صالح الجميع″.

من جانبه أدلى ترامب مراراً بتصريحات ايجابية بشأن بوتين معرباً عن الامل في اقامة “علاقة قوية ودائمة مع روسيا”.