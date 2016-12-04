إسقاط طائرة مسيرة لـ”الدولة” وقتل جنديين عراقيين غربي الرمادي

الرمادي - د ب أ – أعلنت مصادر عسكرية عراقية الأحد، عن اسقاط طائرة مسيرة لتنظيم الدولة الاسلامية على مشارف قضاء الرطبة ومقتل جنديين عراقيين بنيران قناص غرب الرمادي .

وقال مصدر عسكري عراقي، إن” تنظيم داعش قام بإطلاق طائرة تجسسية لتحديد أماكن القوات العسكرية وتحركاتها على أسوار قضاء الرطبة، بغية استهدافها ومهاجمتها من قبل عناصره”.

وأوضح أن القوات العراقية رصدت تحركات الطائرة ،وقامت بإطلاق النيران على الطائرة واسقاطها على الفور.

وفي سياق آخر ، قال مصدر عسكري عراقي إن قناصاً من تنظيم الدولة استهدف جنديين عراقيين في منطقة الكيلو 160 على الخط الدولي السريع غربي الرمادي وأرداهما قتيلين على الفور.