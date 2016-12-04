القوات العراقية تستأنف عملياتها في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط

تكريت – د ب أ- أعلن مصدر في قيادة عمليات شرطة صلاح الدين الاحد، ان القوات الامنية العراقية استأنفت هجومها على مناطق الساحل الأيسر بقضاء الشرقاط بعد توقفها لثلاثة ايام بسبب سوء الاحوال الجوية وانتظار وصول تعزيزات جديدة.

وقال المصدر إن القوات الأمنية انجزت ظهر اليوم تحرير قرية كنعوص شمالي الساحل الايسر وعدد من القرى الصغيرة ، مضيفاً انها تحاصر الآن قرى الهيجل الثلاث وأكملت حصار عدد من القرى الاخرى.

وأشار المصدر الى سقوط قتيل واحد من القوات الأمنية وإصابة ثلاثة آخرين فيما عثرت القوات الأمنية على جثث أربعة من عناصر الدولة الاسلامية في قرية كنعوص.

وأوضح أن” عناصر داعش بدأوا بالانسحاب من قرى الساحل الايسر في الشرقاط نحو قضاء الحويجة ونقلوا عائلاتهم بشاحنات منذ فجر اليوم ، متوقعاً أن يتم تحرير عدد من القرى الاخرى المقابلة لمدينة الشرقاط بحلول مساء اليوم.

وتستهدف القوات الأمنية تحرير منطقة الساحل الايسر التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف كم مربع وتقع بين محافظات كركوك ونينوى واربيل وصلاح الدين وهي آخر مواقع التنظيم في محافظة صلاح الدين.