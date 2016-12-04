﻿رئيسة الحكومة البريطانية تحضر قمة مجلس التعاون الخليجي

دبي – د ب أ – تحضر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قمة مجلس التعاون الخليجي الـ37 ، والتي تنعقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي السادس والسابع من كانون أول/ديسمبر ، في أول زيارة لها إلى المنطقة بعد استلامها رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، للصحافيين في دبي الاحد ، إن حضور رئيسة الوزراء البريطانية القمة الخليجية في المنامة “يؤكد أن انخراط بريطانيا ودورها الفاعل في المنطقة لا يزال قوياً ولم يتأثر بالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما يظهر أن العلاقات البريطانية-الخليجية كانت قوية في الماضي وستبقى كذلك الآن ومستقبلاً”.

وأضاف “مما لاشك فيه أن قرار رئيسة الوزراء ماي أن تكون الزيارة الأولى لها إلى منطقة الشرق الأوسط زيارة للخليج ومشاركة في أعمال القمة الخليجية رسالة بريطانية قوية، بأن لندن لا تنسحب من العالم، وخصوصاً المنطقة، بل تعزز علاقاتها مع الحلفاء والشركاء، كما تعني أن أمن ورخاء دول الخليج أولوية بارزة للحكومة البريطانية، فعلاقاتنا تتعدّى المصالح الاقتصادية والتجارية إلى علاقات استراتيجية وشراكات في مختلف المجالات”.

يشار إلى أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان قد وجّه دعوة رسمية لرئيسة الوزراء للحضور كضيفة شرف في قمة مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال لقائمها في العاصمة البريطانية لندن في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.