شتاينماير يعارض التخفيف السريع للعقوبات ضد روسيا

برلين – د ب أ- عارض وزير الخارجية الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير، التخفيف السريع للعقوبات المفروضة ضد روسيا قبل أيام قليلة من انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال شتاينماير، في تصريحات خاصة، لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية في عددها الصادر الاثنين :” إذا تم تحقيق خطوات مهمة في تنفيذ اتفاق مينسك، يمكن التفكير حينئذ في إحداث تعديل في العقوبات”.

ويستقبل الوزير الألماني وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون، لإجراء مشاورات بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة هامبورج على مدار يومي الخميس والجمعة القادمين.

وأعرب شتاينماير عن تفاؤله بشأن نجاح تبادل السجناء قبل عيد الميلاد.

وأدان الوزير الاتحادي ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ووصفه “بأنه خرق للقانون الدولي”، و”انتهاك لنظام السلام الأوروبي الخاص بنا”، وأكد بقوله : “لن نعترف بدمج شبه جزيرة القرم في الأراضي الروسية”.

يذكر أن شتاينماير التقى نظرائه من روسيا وأوكرانيا وفرنسا في العاصمة البيلاروسية مينسك الأسبوع الماضي من أجل المضي قدماً في عملية السلام في أوكرانيا، إلا أن اللقاء لم يسفر عن تقدم.