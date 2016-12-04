مقتل واصابة 11 جندياً عراقياً في هجوم انتحاري قرب قضاء حديثة

الرمادي - د ب ا -أعلن مصدر عسكري عراقي الاحد، مقتل واصابة 11 جندياً عراقياً بهجوم انتحاري لـ”الدولة” جنوب شرق قضاء حديثة.

وقال المصدر، إن انتحاريين أثنين من تنظيم الدولة الاسلامية اقتحما مقراً للجيش العراقي جنوب شرق قضاء حديثة، متنكرين بزي الجيش العراقي وقاما بالدخول للمقر وتفجير نفسيهما ما تسبب بمقتل أربعة جنود عراقيين وإصابة سبعة آخرين واحتراق بعض عجلات الجيش .

ولفت الى انه تم نقل الجنود المصابين بطائرة الى مستشفيات العاصمة بغداد.

وفي السياق نفسه ، قال العميد الركن عبد الكريم الزوبعي آمر لواء 27 بالفرقة السابعة إن طائرة أمريكية تابعة للتحالف الدولي نفذت غارة جوية على موقع يؤوي عناصر التنظيم المتطرف وسط قضاء عنه/ 190 كلم غرب بغداد/ما اسفر عن قتل تسعة من عناصر داعش وتدمير مخزن للأسلحة.

وتواصل طائرات التحالف الدولي غاراتها على مواقع تنظيم داعش في المناطق الخاضعة تحت سيطرته كأقضية عانه وراوة والقائم وعكاشات بمحافظة الانبار فيما ينفذ التنظيم عمليات مسلحة بالمناطق الغربية من المحافظة بشكل متواصل ومباغت على مواقع الجيش العراقي.