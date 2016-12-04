تركيا تريد التجارة مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية

اسطنبول – رويترز – قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد، إن بلاده تأخذ خطوات للسماح بالتجارة مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية في أحدث مسعى للحكومة لدعم الليرة التي تتهاوى.

وأضاف اردوغان في كلمة أمام حشود تلوح بالأعلام في مدينة قيصري بوسط البلاد أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم سيطرح الأمر خلال زيارته المقبلة لروسيا.

وطلب اردوغان من الاتراك بيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية وشراء الليرة لوقف الاتجاه النزولي للعملة المحلية التي فقدت 20 بالمئة من قيمتها بسبب قوة الدولار والمخاوف جراء الحملة التي تشنها الحكومة بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو تموز.