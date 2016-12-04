تركيا تريد التجارة مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية
Dec 04, 2016
اسطنبول – رويترز – قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد، إن بلاده تأخذ خطوات للسماح بالتجارة مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية في أحدث مسعى للحكومة لدعم الليرة التي تتهاوى.
وأضاف اردوغان في كلمة أمام حشود تلوح بالأعلام في مدينة قيصري بوسط البلاد أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم سيطرح الأمر خلال زيارته المقبلة لروسيا.
وطلب اردوغان من الاتراك بيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية وشراء الليرة لوقف الاتجاه النزولي للعملة المحلية التي فقدت 20 بالمئة من قيمتها بسبب قوة الدولار والمخاوف جراء الحملة التي تشنها الحكومة بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو تموز.
لو وجدت 20 دولة على الاقل بحجم تركيا تقرر التعامل بالعملات المحلية بديلا عن الدولار لتغيرت موازين القوى الاقتصادية فى العالم ولادى ذلك الى انخفاض قيمة الدولار الشرائية وبالتالى ذلك سوف يساعد الطبقات الفقيرة فى العالم الى النهوض والتساوى على الاقل مع الطبقات المتوسطة….خطوة رائعة من اوردجان …..مصر على سبيل المثال تستطيع الانضمام الى الركب كى تحسن من قدرة الجنيه الذى فقد الكثير بسبب تعويمه….