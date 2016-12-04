كتائب القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها داخل نفق في غزة

غزة- الأناضول- أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، مساء الأحد، عن استشهاد أحد عناصرها، أثناء عمله في أحد “الأنفاق”، في قطاع غزة.

وقالت “القسام”، في بيان مقتضب وصل وكالة الأناضول، نسخة منه، إن “المجاهد عبد الرحمن عرفات (24 عاما)، من سكان مدينة عبسان (جنوبي قطاع غزة)، استشهد اليوم أثناء عمله في أحد أنفاق المقاومة”.

ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل حول مكان النفق، وظروف استشهاد عرفات.

وتتهم إسرائيل كتائب القسام، بحفر الأنفاق في المناطق الحدودية من قطاع غزة، بهدف “تنفيذ عمليات مسلحة ضد الجيش الإٍسرائيلي”.