بنس: اتصال ترامب برئيسة تايوان كان مجرد “مجاملة”

واشنطن- رويترز- قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لشبكة (إن بي سي) الأحد إن اتصال ترامب الهاتفي مع رئيسة تايوان تساي إينج وين والذي أثار احتجاجا دبلوماسيا من الصين كان مجرد “اتصال مجاملة”.

وسئل بنس عما إذا كان هناك أي تغير في السياسة يمكن أن يفهم جراء المكالمة فقال “لا أعتقد ذلك”.

وكان الاتصال الهاتفي هو الأول من نوعه لرئيس منتخب أو رئيس فعلي للولايات المتحدة منذ أن حول الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الاعتراف الدبلوماسي من تايوان إلى الصين عام 1979 معترفا بتايوان كجزء من “صين واحدة”.