مقتل 46 شخصا في غارات روسية “على الارجح” على مناطق عدة في شمال غرب سوريا

بيروت- أ ف ب- قتل 46 شخصا غالبيتهم من المدنيين الأحد جراء غارات نفذتها طائرات “يرجح انها روسية” على مناطق عدة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

واستهدفت الغارات “التي يرجح ان طائرات روسية نفذتها” وفق المرصد، مدينة معرة النعمان وبلدة كفرنبل وقرية النقير في إدلب.

وتسببت هذه الغارات وفق المرصد بمقتل “19 شخصا على الاقل بينهم أطفال في معرة النعمان” في ريف ادلب الجنوبي.

وافاد المرصد ان بين القتلى ومعظمهم مدنيون، اربع جثث مجهولة الهوية.

وقال مصور لفرانس برس إن الغارات استهدفت سوقا في المدينة. واظهرت صور التقطها متطوعين من الدفاع المدني وشبانا يعملون على نقل احدى الضحايا من امام احد المحلات.

وفي وقت سابق الأحد، استهدفت ضربات مماثلة بلدة كفرنبل الواقعة في ريف معرة النعمان وتسببت بمقتل 26 مدنيا على الاقل بينهم ثلاثة أطفال بحسب المرصد.

وقال حسام هزبر (25 عاما) أحد شهود العيان في كفرنبل لفرانس برس ان الطائرات الحربية “استهدفت بست غارات منازل المدنيين وسوقا شعبيا مكتظا” ما تسبب بحصيلة القتلى والجرحى المرتفعة.

كما قتلت امراة الأحد في قرية النقير في غارة “يرجح انها روسية” بحسب المرصد.

واعلنت روسيا أبرز حلفاء دمشق والتي تنفذ ضربات جوية مساندة لقوات النظام منذ اكثر من عام، بدء حملة واسعة النطاق في محافظتي إدلب وحمص (وسط) في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر تزامنا مع بدء الجيش السوري هجوما على الاحياء الشرقية في مدينة حلب.

وعلى جبهة اخرى في ادلب، قتل الاحد ستة مدنيين هم امرأتان وأربعة اطفال من عائلة واحدة جراء قصف لقوات النظام بالبراميل المتفجرة على بلدة التمانعة.

ويسيطر “جيش الفتح”، وهو تحالف فصائل اسلامية على رأسها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل اعلانها فك ارتباطها بالقاعدة) على محافظة ادلب بشكل شبه كامل منذ صيف العام 2015.

وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ منتصف آذار/ مارس 2011 بمقتل أكثر من 300 الف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.