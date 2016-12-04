انقاذ أكثر من 730 مهاجرا في 24 ساعة في المتوسط قبالة ليبيا

روما- أ ف ب- اعلن خفر السواحل الايطاليون ومنظمات غير حكومية أن أكثر من 730 مهاجرا تم انقاذهم في 24 ساعة بين السبت والأحد قبالة ليبيا، لكن امرأتين قضتا جراء تدني حرارة الجسم بعد بضع ساعات في البحر.

وشملت عمليات الانقاذ خمسة زوارق مطاطية كبيرة الحجم وخمسة اخرى خشبية أو مطاطية أصغر حجما بين صباح السبت وصباح الاحد.

والسبت، انقذت فرق السفينة “اكواريوس″ التي تستخدمها “اطباء بلا حدود” ومنظمة اخرى مهاجرين سقطوا في المياه.

في المقابل، لم تتمكن الفرق نفسها ليل السبت الاحد من انقاذ امراتين كانتا على متن زورق كبير ابتلعته المياه.

وقالت “أطباء بلا حدود” عبر موقع تويتر “قضت امراتان جراء تدني حرارة الجسم رغم الجهود الهائلة للفريق. ناسف لهذا الامر”.

وكان الزورق المذكور ابحر مساء ورصد قرابة الرابعة فجرا. ورغم ان درجات الحرارة تبقى معتدلة خلال النهار قبالة ليبيا فان المراتين لم تتحملا صقيع الليل.

وبين المهاجرين الذين تم انقاذهم العديد من العائلات السورية المتحدرة من حلب.

وتوجه المسعفون والمهاجرون الاحد الى ايطاليا التي وصل الى سواحلها هذا العام اكثر من 173 الف مهاجر، بزيادة نسبتها 12 في المئة عن العام 2015 وواحد في المئة عن العدد القياسي الذي سجل العام 2017 وبلغ 170 الف مهاجر.

وافادت الامم المتحدة ان 4700 شخص على الاقل قضوا او فقدوا هذا العام خلال عبورهم المتوسط.