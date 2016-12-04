خبر انتحار سعد لمجرد داخل زنزانته يثير ضجة كبيرة

باريس ـ تداولت مواقع الكترونية خبراً كاذباً عن انتحار النجم المغربي سعد لمجرد في زنزانته داخل السجن الفرنسي المحتجز فيه رهن التحقيق في قضية اغتصاب.

ونشرت المواقع صورة “مفبركة” لخبر على موقع قناة “فرانس 24″ تحت عنوان:”خبر إنتحار سعد المجرد داخل زنزانته”.

وأثارت الصورة المزوّرة بتقنية برنامج “فوتوشوب” جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقلقاً بالغاً لدى جمهور لمجرد.

وكانت مواقع اخرى تحدثت في وقت سابق عن محاولة لمجرد الانتحار عبر شرب مادة الكلور.

ويواجه لمجرد محاكمة في فرنسا بتهمة الاعتداء على امرأة فرنسية تبلغ من العمر 20 عاماً، تدعى لورا فريسون، وتعمل في صناعة الأزياء.

واتهمت المرأة النجم المغربي باغتصابها في أواخر تشرين الأول الفائت.