الممثل المغربي محمد مفتاح: إلهام شاهين شتمت المغرب ووقفتُ لها بالمرصاد

الرباط ـ أعاد الممثل المغربي محمد مفتاح اتهاماته للممثلة المصرية إلهام شاهين بشتم المغرب خلال وجودهما في لجنة تحكيم مهرجان “وهران” السينمائي بالجزائر، متحدثًا عن أنه وقف لها بالمرصاد بعد كلامها، وهو ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما.

الممثل المغربي الذي شارك في الكثير من الأعمال العربية، قال في حوار مع قناة ميدي 1 تيفي، هذا الأسبوع، إن إلهام شاهين شتمت المغرب أمام خمسة شخصيات مغربية في مهرجان بالجزائر، ومع ذلك لم يعترض أحد، بينما “وقف هو لها بالمرصاد عندما علم بكلامها”.

وتابع الممثل أن أغلب الصحافيين في المغرب اعتبروا ما وقع بينه وبين شاهين صراعًا خاصًا بهما دون أن يدروا حقيقة ما قاله، مشيرًا إلى أنه طلب بعد ذلك من القائمين على المهرجانات المغربية التوقف عن استدعاء شاهين إلى المغرب، لكنها استمرت بالحضور، ممّا يعني “أنك مغربي لوحدك”.

وتعود قصة التوتر بين الاثنين إلى عام 2008، عندما صرّح محمد مفتاح أن شاهين “احتقرت المغاربة وشمتته ووصفته بالإرهابي ووصفت المغاربة بالمتخلفين”، بينما نفت شاهين هذه الأقوال وأكدت أنها تكن كل الاحترام للمغاربة، وقالت في تصريحات لاحقة إن محمد مفتاح “تخاصم معها لرغبته في الدفاع عن فيلم مشارك في المهرجان أخرجه صديق له، ثم قام باختلاق هذه التصريحات”.