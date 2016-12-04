نقيب الزبالين المصريين يشهر إسلامه

القاهرة ـ أعلن نقيب الزبالين المصريين شحاتة المقدس، إشهاره إسلامه، مؤكدا أنه دخل الإسلام عن اقتناع وبأنه دين الحق والسلام، وبأن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) هو خاتم الأنبياء والرسل.

ونقل موقع “دوت مصر” عن شحاتة، قوله إنه سيتوجه يوم غد إلى مؤسسة الأزهر لتقديم أوراق إشهار إسلامه، مؤكدا أنه لا يخشى أحد.

وقال شحاتة إنه لا يسعى للشهرة من وراء هذا الإعلام، فهو رجل مليونير، بحسب قوله.

وأضاف شحاتة أن الإسلام هو دين حنيف وعادل، حيث إنه أعطى الحقوق لأصحابها.

وينحدر شحاتة من الصعيد، وكان قد هاجر والده إلى القاهرة عام 1948، ويعيش حاليا في منشية ناصر.

وورث مهنة جمع القمامة عن والده الذي ورثها بدوره عن جده، ويرى أن لديه مناعة ضد الإصابة بالأمراض، وأن أنفه تعود على رائحتها لأنها مصدر رزقه.

ويعتبر شحاتة أحد عناصر الحزب الوطني المنحل، حيث إنه شارك في تأسيس عدد من الجمعيات الأهلية، وقام بإرسال سيرته الذاتية للرئيس المخلوع حسني مبارك، أملا منه في تزكيته لمجلس الشعب.