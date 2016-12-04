فان دير بيلين يتصدر الانتخابات الرئاسية النمسوية واليمين المتطرف يعترف بهزيمته

فيينا ـ أ ف ب ـ تصدر مرشح حزب الخضر الليبرالي الكسندر فان دير بيلين الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية النمسوية الاحد متقدما على منافسه مرشح اليمين المتطرف نوبرت هوفر، بحسب توقعات التلفزيون النمسوي العام.

وافادت هذه التوقعات التي شملت الاقتراع بالمراسلة ان فان دير بيلين (72 عاما) حاز 53,6 في المئة من الاصوات مقابل 46,4 في المئة لهوفر (45 عاما).

واقر اليمين المتطرف بهزيمته وقال الامين العام لحزب الحرية هربرت كيكل للتلفزيون العام “ارغب في تهنئة فان دير بيلين بهذا الفوز″.

بدوره، هنأ هوفر فان دير بيلين بفوزه.

واظهرت النتائج الاولية التي بدأت تصدر ان فان دير بيلين يسجل في العديد من الدوائر تقدما بنقاط عدة مقارنة بالدورة الثانية التي جرت في ايار/مايو قبل ان يتم الغاؤها.

وكان فان دير بيلين فاز في الدورة المذكورة ولكن بفارق لم يتجاوز 31 الف صوت.

ومنصب رئيس الدولة في النمسا فخري، لكن فوز هوفر كان سيشكل انتصارا جديدا للمعسكر الشعبوي بعد ستة اشهر من فوز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ودونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الاميركية.