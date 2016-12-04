الخطوط الجوية التركية تشتري طائرة الرئيس التونسي الاسبق بن علي

تونس ـ أ ف ب ـ بيعت طائرة ايرباص-340 كانت مخصصة للرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي، وبقيت جاثمة في فرنسا لسنوات، الى الخطوط الجوية التركية وفق ما اعلنت الخطوط الجوية التونسية لوكالة فرانس برس الاحد.

وقالت آمال بورقيبة مديرة العلاقات الخارجية في الخطوط التونسية، ان الطائرة التي كانت في بوردو جنوب غرب فرنسا، بيعت للخطوط الجوية التركية مقابل 181 مليون دينار تونسي (73 مليون يورو).

ولم يعرف تاريخ ابرام الصفقة. واوضحت بورقيبة ان الطائرة كانت معروضة للبيع منذ خمسة اعوام والمفاوضات مع الشارين المحتملين بقيت سرية.

ولاحقا، قالت الخطوط التونسية في بيان انها “نجحت اخيرا في بيع الطائرة الرئاسية ايه340″.

واضافت ان “هذه العملية ستتيح للخطوط التونسية التخفيف من نفقاتها عبر ازالة الكلفة المرتبطة بتوقف الطائرة في بوردو”.

والطائرة التي كانت مخصصة للديكتاتور بن علي الذي اطيح به العام 2011، كانت وصلت خريف 2010 الى بوردو لعمليات تغيير اجرتها شركة سابينا تكنيكس للصيانة.

وبحسب صحيفة “سود ويست” الفرنسية، فان بن علي كان استقل هذه الطائرة مرة واحدة لتجربتها قبل عمليات تغيير تناسب استخدامها من قبل رئيس دولة.

وكانت الخطوط الوطنية التونسية عرضت الطائرة للبيع في كانون الثاني/يناير 2012. وقالت حينها انها خضعت لعمليات تغيير كلاسيكية “لتكون ملائمة لتنقلات رئيس الدولة”.