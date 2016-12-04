وزير خارجية بريطانيا يرى استحالة إجماع السوريين على حكومة يقودها الأسد

لندن – الأناضول: قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد : “من المستحيل أن يكون هناك إجماع بين السوريين على حكومة يقودها رئيس النظام بشار الأسد”.

وجاءت تصريحات جونسون في لقاء تلفزيوني بُثّ على قناة “بي بي سي” البريطانية، قيّم فيه آخر التطورات في سوريا على الصعيدين السياسي والميداني.

وقال جونسون إنّ “مجرّد التفكير باتفاق ملايين السوريين وإجماعهم على حكومة يترأسها بشار الأسد أمر مستحيل”.

وأوضح أنّ “أكثر من 400 ألف سوري قُتلوا خلال السنوات الخمسة الأخيرة، معظمهم على يد قوات النظام”.

وأشار إلى “وجوب إسراع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن يدعمهم من قوى في الداخل السوري بالعودة إلى طاولة الحوار من أجل حل الأزمة السورية”.

ولفت الوزير البريطاني إلى صعوبة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: “الأمور معقدة جداً في تلك المنطقة فهناك إيران وروسيا، والولايات المتحدة تمر بمرحلة انتقالية، فالنواب الجمهوريون في هذا البلد لديهم شكوك حيال نوايا موسكو وطهران تجاه المنطقة”.

وتطرق الوزير البريطاني إلى الملف اليمني، مشيراً إلى أنّ أزمة هذا البلد بدأت مع سيطرة قوات جماعة أنصار الله الحوثيون على مقاليد الحكم، لافتاً إلى أن بلاده تهدف إلى تأسيس الشرعية مجدداً باليمن.‎