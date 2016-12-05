﻿ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر ومطالبات من السلفيين بمنع إعدام القاتل

عمان ـ «القدس العربي»: رحلت محكمة أمن الدولة الأردنية التدقيق في مرافعات النيابة العامة من مدعي عام المحكمة، ومرافعات الدفاع من محامي المتهمين في قضية مقتل الكاتب الأردني ناهض حتر إلى الاسبوع المقبل، على خلفية جلسة عقدتها محكمة أمن الدولة أمس الأحد للنظر في القضية.

مدعي عام المحكمة كان قد وجه للقاتل تهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة خلافًا لأحكام مواد من قانون منع الإرهاب، والقتل العمد خلافًا لأحكام مادة من قانون العقوبات، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام مادة من قانون الأسلحة النارية.

أما التهم التي وجهها المدعي العام للمتهم الثاني، الذي باع السلاح للقاتل، وللمتهم الثالث الذي سهل للقاتل شراء السلاح هي تهمة التدخل في القيام بعمل إرهابي باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان خلافا لأحكام مواد من قانون منع الإرهاب.

وفي هذا السياق يشار إلى أن حتر قتل يوم 25‏ من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وألقي القبض على القاتل مباشرة بعد تنفيذه القتل، وأن مدعي عام محكمة أمن الدولة أنهى التحقيق مع القاتل يوم الثامن من شهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وأحال ملف القضية للمحكمة.

إلى ذلك علمت «القدس العربي» أن نشطاء في التيار السلفي الأردني ينظمون اجتماعات لتبني مطالبات تطالب بتجنب حكم الإعدام لقاتل حتر على أساس أن العملية تمت في سورة غضب وبسبب إساءة الراحل للذات الإلهية.