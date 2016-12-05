﻿شركة إماراتية لبنانية تشارك في بناء سفن للجيش الإسرائيلي

الناصرة ـ «القدس العربي»: كشفت صحف إسرائيلية، أمس، أن شركة إماراتية ولبنانية، تشارك في بناء سفن حربية لسلاح البحرية الإسرائيلية، وذلك بعد يومين من الكشف عن استثمار إيران في شركة ألمانية لإنتاج غواصات تباع لجيش الاحتلال.

ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن «أربع سفن صواريخ، من طراز (ساعار 6) والتي اشترتها إسرائيل ضمن صفقة وقعت العام الماضي، لحماية حقول الغاز في البحر المتوسط قبالة سواحل حيفا، يجري بناء قسم منها في حوض بناء سفن بملكية شركة من أبو ظبي ولبنان».

وتوضح الصحيفة أن الشركة اسمها (أبو ظبي مار) ويديرها رجل الأعمال اللبناني إسكندر صفا ويملك 30٪ من أسهمها بواسطة شركة الملاحة البحرية (فريباينبست)، ومقرها في بيروت، فيما 70٪ من أسهم الشركة تعود ملكيتها لمجموعة (العين) الإماراتية». وحسب المصدر، بدأ التعاون بين (أبو ظبي مار) وشركة بناء السفن والغواصات الألمانية (تيسينكروب) في 2009. ووقعت الشركتان في نيسان/ أبريل 2010 على عقد يقضي بنقل ملكية حوض بناء السفن المدنية التي بحوزة (تيسينكروب) إلى (أبو ظبي مار)، على أن تكون هناك شراكة بين الشركتين مناصفة في قطاع السفن العسكرية.

ورغم أن (تيسينكروب) أعلنت، في منتصف 2011، إلغاء العقد بين الشركتين، لكن التعاون بينهما استمر، وانتقلت ملكية حوض بناء السفن في مدينة كيل الألمانية، أي شركة (اتس. دي . دبليو. غاردين) لـ(أبو ظبي مار)، التي غيّرت اسمها إلى (أبو ظبي مار كيل).