﻿غضب عارم بعد منع حزب الله بث أغاني فيروز في الجامعة اللبنانية

بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بالمواقف المنددة والمستنكرة لقيام التعبئة التربوية في حزب الله بمنع بث أغاني السيدة فيروز في مبنى كلية الهندسة التابع للجامعة اللبنانية، في منطقة الحدث المحاذية للضاحية الجنوبية، تحت ذريعة أن بعض الناس لا يسمع الأغاني.

وجاء المنع بعدما حاول طلاب إقامة ذكرى ميلاد زميلهم محمد حمادة الذي توفي في حادث سير في 23 تشرين الأول الفائت وبث الأغاني التي كان يحبها فقيدهم بحضور والدته المفجوعة في باحة الكلية بعد استحصالهم على الإذن من مدير الكلية.

وقد استدعى الرفض من قبل طلاب حزب الله بروز حملة مضادة على الفايسبوك ومواقع التواصل شارك فيها سياسيون واعلاميون، حيث استغربوا كيف تُمنع أغان للسيدة فيروز ويُسمح بإقامة شعائر دينية مذهبية في ذكرى عاشوراء وإطلاق هتافات لمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي.

وفي هذا الإطار، أطلق هاشتاغ « #مين_بيمنع « عبّر من خلاله المغرّدون عن سخطهم لممارسات حزب الله، ورأى عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش أن « منع أغاني كبار الفنّانين كفيروز في الجامعة اللّبنانيّة معيب للغاية».

ودوّن أحدهم «ميليشيا حزب الله الداعشي يمنع أغاني فيروز في نشاط طلابي في الجامعة اللبنانية». واضاف « لن تستطيع هذه الميليشيا فرض اللطميات الخامنئية على الطلاب الأحرار».

من جهتها، علّقت الإعلامية ريما عساف على انتقاد ممارسات حزب الله في الجامعة بطريقة تهكمية فقالت « الى من أيدوا الخيارات السياسية والعسكرية لحزب والله واليوم ينتقدون منعه أغاني فيروز بالجامعة اللبنانية! بعدما بلعتوا البحر غصّيتوا بالساقية! «.

وكتبت ديامان رحمة جعجع «بخصوص حزب الله وفيروز والكثير الكثير…..كل عمري قول: كما حسن كما حسين».

وعلّق جو بخسيا قائلاً «صدقتِ، وكفى مغالاة وتبييض. فيروز، الكلينك، جوليا وكل «فنان» -ان صح نعته بفنان- يفاخر بدعمه للممانعة لن يلقى من حزب السلاح إلا احتقاراً وإزدراء».

في المقابل، رفض الإعلامي في قناة «المنار» محمد قازان اتهام حزب الله بالداعشية، ودافع عن صورة الحزب بقوله « لو كان حزب الله داعشياً لما قاتل التكفيريين الى جانب القومي والبعثي والروسي والمسيحي والدرزي والسني المعتدل دفاعاً عن وحدة سوريا الطبيعية .لو كان حزب الله داعشياً كان منع تكريم السيدة فيروز في قلعة بعلبك طالما أن البعض يعتبر بعلبك معقلاً مغلقاً للحزب.لو كان حزب الله داعشياً لما أصدر بيان تعزية برمز النضال العلماني فيديل كاسترو».

وأضاف «لو كان حزب الله داعشياً لما اعتبر المناضل الشيوعي ناهض حتر شهيداً ونعاه رسمياً شهيداً مقاوِماً.لو كان حزب الله داعشياً لما خاض أشرس المعارك وقدم خيرة شبابه شهداء على الحدود دفاعاً عن أهله في القاع ورأس بعلبك ومعلولا وصيدنايا، لو كان حزب الله داعشياً كان أعدم كل عناصر جيش لحد من كل الطوائف بعد تحرير الجنوب.لو كان حزب الله داعشياً و يريد فرض شعائره على اللبنانيين لما طالب بقانون انتخاب نسبي خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة واحدة».

وعقّب الإعلامي فارس الجميّل على قول زميله قازان فكتب «صح صديقي ولكن بعض الممارسات الخاطئة بحاجة الى معالجة».

وأضاف «مع كل المحبة والتقدير بكل وضوح عن قصد او عن غير قصد هناك من يسيء الى صورة لبنان او يحاول فرض أمر واقع يخالف هويته وصورته وتقاليده، مهلاً يا سادة، كل التضحيات نقدّرها ونحترمها لكنها لم ولن تكون مبرراً لأي تعد على حرية الناس. لكم حريتكم وتقاليدكم ولنا حريتنا وتقاليدنا ، فليحترم بعضنا الآخر وليتقبّل خصوصياته، وهذه هي الطريق نحو شراكة وطنية حقيقية، وأي نهج آخر لن يفيد بشيء. فيروز رمزنا وذاكرتنا وستبقى « انا الو للواقف بالزمان بندر صوتي حياتي وموتي لمجد لبنان. وعدي الك».

وكان تعليق لمحمد الأمين وازن فيه بين دفاعه عن حزب الله وبين خطأ الطلاب حيث قال « كل حدا بيحكي عن المقاومة شي بيكون تكفيري هيدا رأيي، بس طلاب التعبئة لي بالجامعة غلّطو وما الهن الحق يمنعو حدا انو يقيم اي حفل.. بالنهاية الجامعة للكل وعفكرة مرات الواحد بيجيب المسبة لحالو ونحنا هيك صار فينا وﻻزم الوضع يتصحح هيك باعتقادي».

ولفت محمد عز الدين إلى أن « فيروز حكاية الوطن ورمزه وفرحه وجرحه وماضيه ومستقبله، مع حرية التعبير عن الرأي وضد قمع الحريات مهما كان شكلها ولونها وهدفها».

وإعتبر فؤاد الحجار أن «اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب ..».، وتابع «يوم احتلوا العاصمة وكان الصمت المدوي والموافقة الضمنية من قبل بعض مكوّنات البلد، الذين كانوا ينادون باستقلال لبنان ورفض السلاح خارج الدولة ، يومها كان مقتل الثور الأبيض !!!! المخالفات أصبحت أكثر بكثير من أن تعالج بالطرق التقليدية للأسف».

اما باسمة غدار فكتبت « لتبق فيروز عنواناً وبيرقاً ﻻمعاً ﻻ ينازعها على رفيع الرتب ﻻئم ومعاتب وجاحد .. ﻷنها سفيرتنا الى النجوم وستبقى الى ما شاء الله .»..

وأكد الصحافي جورج غرة أن «كل نهج يفرض علينا لن نقبل به لأننا تعوّدنا على العيش بحرية من دون فروض من أي فريق، وإذا أراد أحدهم فرض أي شيء علينا لتغيير نهجنا فليخيّط بغير مسلة لأنو مسلّتنا مش بس بتنعرن مسلّتنا بتخنقن».